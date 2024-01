CJF Audiophoto Exposition photo et Photorama Centre culturel de la Passerelle Fleury-les-Aubrais, samedi 27 janvier 2024.

CJF Audiophoto Exposition photo et Photorama Centre culturel de la Passerelle Fleury-les-Aubrais 27 janvier – 4 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-27 13:30

Fin : 2024-02-04 18:00

Pour clôturer ce premier mois de l’année 2024, le CJF Audiophoto vous invite a venir découvrir son exposition annuelle, du 27 janvier au 4 février, à Fleury-les-Aubrais.

Dans l’agréable écrin de la Passerelle, plus de 250 productions photographiques vous attendent, fruits du travail de la trentaine d’adhérents que compte le club. Ces derniers vous présenteront, entre autres, leur vision photographique du thème « en liberté », sur lequel ils ont planché en 2023.

Comme chaque année, paysages, architecture, natures mortes, portraits et animaux sont au programme, mais aussi de façon moins attendue, quelques cyanotypes (i.e procédé photographique ancien) et oeuvres de « toy photography » (i.e clichés mettant en scène des jouets). A l’extérieur, 24 photographies grand format, jouent les prolongations.

Cet évènement sera également l’occasion de (re)découvrir le travail d’Anthony Bourgouin, invité d’honneur, plus connu sous le pseudonyme @monsieurlamoureux sur Instagram, qui signe là sa première exposition. Passionné d’architecture, d’histoire et de photographie, il offre un regard poétique et curieux sur Orléans et les bords de Loire.

Exposition de Polaroïds anciens et espace animation ponctuent la visite : accessoires de théâtre et de sport (clin d’oeil aux JO) seront mis à disposition, pour vous permettre de réaliser à votre tour des clichés souvenirs amusants.

Enfin, à ne pas manquer, pour les amateurs de photoramas, le CJF Audiophoto a le plaisir de vous proposer 2 séances de visionnage, le 30 janvier.

Modalités d’accès :

Entrée libre

Exposition : du 27 janvier au 4 février 2024, à la Passerelle à Fleury-les-Aubrais, de 13h30 à 18h00 (fermé le lundi).

Photoramas : mardi 30 janvier 2024, à 14h30 et 20h30, à l’Auditorium Boris Vian – La Passerelle

Centre culturel de la Passerelle 57 boulevard de Lamballe 45400 Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret