CONCERT DE PRINTEMPS FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret

CONCERT DE PRINTEMPS FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE, 18 mars 2023, Fleury-les-Aubrais. CONCERT DE PRINTEMPS Samedi 18 mars, 20h30 FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE

ENTREE LIBRE CONCERT GRATUIT A LA PASSERELLE FLEURY LES AUBRAIS SAMEDI 18 MARS 2023 20 H 30 FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE BD DE LAMBALLE FLEURY LES AUBRAIS 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T19:30:00+00:00 – 2023-03-18T21:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE Adresse BD DE LAMBALLE FLEURY LES AUBRAIS 45400 Ville Fleury-les-Aubrais Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE Fleury-les-Aubrais Departement Loiret

FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/

CONCERT DE PRINTEMPS FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE 2023-03-18 was last modified: by CONCERT DE PRINTEMPS FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE 18 mars 2023 FLEURY LES AUBRAIS BD DE LAMBALLE Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais

Fleury-les-Aubrais Loiret