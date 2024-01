Exposition « Faune sauvage d’Europe céramiques » Le Bourg Fleury-la-Montagne, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-03-30

Après avoir étudié la biologie et travaillé comme écologiste de terrain au Pays de Galles, en Angleterre, en Écosse et au Portugal, Louise Midgley a suivi en Allemagne des cours de sculpture en céramique ; forte de cette alliance entre l’art et la biologie, elle est devenue céramiste animalière, d’abord en Bretagne puis, depuis 2016, dans les Vosges saônoises. Émerveillée par la variété extraordinaire des êtres vivants, elle donne au grès la forme des habitants du bocage et des bois, ceux qui vivent hors des enclos et des cages, fuyant le contact avec l’espèce humaine. Modeler la terre, la cuire, l’émailler et la cuire encore, à haute température, ce sont des opérations qui durent, mais les résultats, ces animaux de céramique très réalistes, sont comparables à des instantanés photogra­phiques. Leur immobilité est comme un arrêt sur image. Il ne leur manque, en somme, que la respiration…

Le vernissage aura lieu le 27 janvier de 15h à 18h.

Le Bourg Bibliothèque

Fleury-la-Montagne 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairiedefleury@orange.fr



