WEEK-END AVIATION Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Catégories d’Évènement: Fleury-devant-Douaumont

Meuse

WEEK-END AVIATION, 22 avril 2023, Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont. Fleury-devant-Douaumont ,Meuse , Fleury-devant-Douaumont WEEK-END AVIATION 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse

2023-04-22 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-23 18:30:00 18:30:00 Fleury-devant-Douaumont

Meuse Fleury-devant-Douaumont . Rendez-vous les 22 & 23 avril au Mémorial de Verdun pour un week-end exceptionnel autour de l’aviation ! Au programme :

– Démonstrations aériennes d’avion reconstitués de la Grande Guerre, qui survoleront le Mémorial de Verdun

– Aéromodélisme avec l’exposition de modèles d’avion d’époque

– Simulateurs de pilotage & réalité virtuelle

– Visites thématiques & ateliers pour les plus jeunes

– Et plein d’autres surprises ! Retrouvez le programme détaillé en cliquant ici : https://bit.ly/3Kjckcf

Activités en extérieur autour du Mémorial de Verdun : gratuites. Activités dans le Mémorial de Verdun : accessibles sans réservation préalable, après avoir acheté son billet d’entrée. Pensez à acheter votre billet coupe-file en avance en cliquant ici : http://bit.ly/437wU6x info@memorial-verdun.fr +33 3 29 88 19 16 https://memorial-verdun.fr/ ¢ Nieuport 10, 1915-1916. ©¿Mémorial de Verdun – Champ de bataille © SHD N° B77 906

Fleury-devant-Douaumont

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Fleury-devant-Douaumont, Meuse Autres Lieu Fleury-devant-Douaumont Adresse 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse Ville Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Departement Meuse Tarif Lieu Ville Fleury-devant-Douaumont

Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-devant-douaumont fleury-devant-douaumont/

WEEK-END AVIATION 2023-04-22 was last modified: by WEEK-END AVIATION Fleury-devant-Douaumont 22 avril 2023 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse Fleury-devant-Douaumont Meuse

Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Meuse