LES VOIX ÉTOUFFÉES AU MÉMORIAL DE VERDUN Mémorial de Verdun, 31 juillet 2020 11:30, FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT. Vendredi 31 juillet 2020, 11h30 Sur place Entrée Libre https://www.facebook.com/AcademieLyrique Concert des “Voix Étouffées” avec les musiques de Kurt Weill, Simon Laks, Lise Weber, Max Kowalski, Louis Saguer Le Forum Voix Étouffées fondé par Le chef d’orchestre Amaury du CLOSEL propose ce concert en mémoire de compositeurs qui ont été victimes des régimes totalitaires européens. Un trio, piano, saxophone et soprano se fera le porte-parole de ces « Voix Étouffées ». Certain sont morts en camp de concentration ou ont été contraint à l’exil. Programme Mélodies juives : des ghettos à Broadway

Extraits du nouveau disque « Jewish Destinies » (Label KMI)

Œuvres de Kurt Weill, Erwin Schulhoff, Simon Laks,

Viktor Ullmann, Ilse Weber, Max Kowalski, Louis Saguer Interprètes Erminie Blondel, soprano, Miho Hakamada, saxophone et Thomas Tacquet-Fabre, piano La musique populaire est l’une des composantes fondamentales de la culture juive dès le début du XIIIe siècle. D’origine religieuse, cette musique relate à partir du XVIIe siècle la vie courante et les faits marquants des shtetls et des ghettos, intégrant au XXe siècle la souffrance des ghettos sous la botte nazie ou le martyr de l’Holocauste. À cette époque, elle constitue pour les compositeurs juifs souvent assimilés une manière de retourner à leurs racines culturelles. Ces mêmes compositeurs avaient le plus souvent été marqués par l’arrivée du jazz américain au début des années vingt. Elle s’intégra à leur langage et les accompagna dans leur exil face au nazisme, retournant ainsi à Broadway comme le montre l’exemple de Kurt Weil Mémorial de VERDUN

Contact : 03 29 88 19 16 Mémorial de VERDUN

1 avenue corps Européen – FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT 55100 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT Meuse vendredi 31 juillet 2020 – 11h30 à 13h00

FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT Meuse