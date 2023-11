MAGIC NOËL EN CÔTE INDIGO Fleury, 24 décembre 2023, Fleury.

Fleury,Aude

Magic Noël en Côte Indigo

Ouverture des chalets gourmands dès 16h

16h30 : Fanfare lumineuse Aragorn

18h30 : Arrivée du Père Noël en compagnie de la troupe Tarabrass.

Fleury 11560 Aude Occitanie



Magic Noël on the Indigo Coast

Gourmet chalets open at 4pm

4:30 p.m.: Aragorn luminous brass band

6:30pm: Santa Claus arrives with the Tarabrass troupe

Navidades mágicas en la Costa Añil

Los chalés gastronómicos abren a las 16.00 horas

16.30 h: fanfarria de Aragorn

18.30 h: llegada de Papá Noel con la compañía Tarabrass

Magic Christmas in Indigo Coast

Öffnung der Schlemmerhütten ab 16 Uhr

16.30 Uhr: Leuchtende Fanfare Aragorn

18.30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns in Begleitung der Truppe Tarabrass

