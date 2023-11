MAGIC NOËL EN CÔTE INDIGO Fleury, 24 décembre 2023, Fleury.

Fleury,Aude

Saint-Pierre la Mer

10h30 : Arrivée du Père Noël sur la place Vergnettes, accompagné de la troupe musicale Boule de notes.

11h00 : Baignade de Noël avec l’association Sauvetage Pérignanais.

Saint-Pierre la Mer

10:30 am: Santa Claus arrives at Place Vergnettes, accompanied by the musical troupe Boule de notes.

11:00 am: Christmas swimming with the Sauvetage Pérignanais association

San Pedro del Mar

10.30 h: llegada de Papá Noel a la plaza Vergnettes, acompañado por la compañía musical Boule de notes.

11.00 h: Natación navideña con la asociación Sauvetage Pérignanais

Saint-Pierre la Mer

10:30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns auf dem Place Vergnettes, begleitet von der Musikgruppe Boule de notes.

11:00 Uhr: Weihnachtsbaden mit dem Verein Sauvetage Pérignanais

