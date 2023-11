MAGIC NOËL EN CÔTE INDIGO Fleury, 21 décembre 2023, Fleury.

Fleury,Aude

Du 21 au 24 décembre 2023, le Coeur de Fleury d’Aude se transforme en marché de Noël gourmand et festif, pour les petits et pour les grands !

16 h : ouverture des chalets gourmands avec vins, bières et spécialités locales pour entamer les festivités comme il se doit, spectacles de noël et parades lumineuses pour en prendre plein les yeux, concerts festifs pour la bonne humeur, sans oublier les rendez-vous avec le père noël !

– De 19h à 22h : concert haut en couleurs de la French Teuf..

2023-12-21 16:00:00 fin : 2023-12-21 22:00:00. .

Fleury 11560 Aude Occitanie



From December 21 to 24, 2023, the heart of Fleury d’Aude will be transformed into a festive, gourmet Christmas market for young and old alike!

4 p.m.: gourmet chalets open with wines, beers and local specialities to get the festivities off to a great start, Christmas shows and light parades to feast your eyes on, festive concerts to get you in the mood, and of course, an appointment with Santa Claus!

– 7-10pm: colorful concert by French Teuf.

Del 21 al 24 de diciembre de 2023, el corazón de Fleury d’Aude se transformará en un mercado navideño festivo y gastronómico para grandes y pequeños

16.00 h: apertura de los chalés gastronómicos con vinos, cervezas y especialidades locales para empezar bien las fiestas, espectáculos navideños y desfiles de luces para deleitarse la vista, conciertos festivos para animarse, ¡sin olvidar la posibilidad de conocer a Papá Noel!

– De 19:00 a 22:00: un colorido concierto de los franceses Teuf.

Vom 21. bis 24. Dezember 2023 verwandelt sich das Herz von Fleury d’Aude in einen festlichen Gourmet-Weihnachtsmarkt für Groß und Klein!

16 Uhr: Eröffnung der Schlemmerhütten mit Weinen, Bieren und lokalen Spezialitäten, um die Feierlichkeiten gebührend zu beginnen, Weihnachtsshows und Lichterparaden, um die Augen zu erfreuen, festliche Konzerte für gute Laune und nicht zu vergessen die Verabredungen mit dem Weihnachtsmann!

– Von 19:00 bis 22:00 Uhr: farbenfrohes Konzert der French Teuf.

Mise à jour le 2023-11-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi