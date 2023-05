BALADES VIGNERONNES – CHÂTEAU LA NÉGLY Route des Vins, 4 août 2023, Fleury.

Le château La Négly vous ouvre ses portes pour vous faire vivre une expérience unique.

Cette année encore, sept dates sont programmées courant juillet août pour les balades vigneronnes.

Ces balades sont l’occasion de venir à notre rencontre et de découvrir le terroir viticole de La Clape, ses cépages, ses sols calcaires, ainsi que notre savoir-faire.

Chaque balade commence par une petite randonnée de 1h30 environ dans le vignoble accompagné par le vigneron, suivi d’une dégustation de 5 accords met-vin.

Rendez-vous les Vendredis soir de l’été à 18h15 dans le cours du château, équipé de chaussures adéquates.

Vente de vin et planche pour poursuivre la soirée.

Bénéficiez de tarifs préférentiels pour toute commande de vin à emporter..

2023-08-04 à 18:15:00 ; fin : 2023-08-04 . EUR.

Route des Vins

Fleury 11560 Aude Occitanie



Château La Négly opens its doors to you for a unique experience.

This year again, seven dates are scheduled during July and August for the winegrowers’ walks.

These walks are an opportunity to come and meet us and discover the wine-growing area of La Clape, its grape varieties, its limestone soils and our know-how.

Each walk begins with a short hike of about 1h30 in the vineyard accompanied by the winegrower, followed by a tasting of 5 wine-mixes.

Meet on Friday evenings in the summer at 6:15 pm in the courtyard of the castle, equipped with appropriate footwear.

Sale of wine and board to continue the evening.

Take advantage of preferential rates for all orders of wine to take away.

Château La Négly le abre sus puertas para que disfrute de una experiencia única.

De nuevo este año, siete fechas están previstas durante los meses de julio y agosto para los paseos de los viticultores.

Estos paseos son una oportunidad para venir a conocernos y descubrir la zona vitícola de La Clape, sus variedades de uva, sus suelos calcáreos y nuestro saber hacer.

Cada paseo comienza con una corta caminata de aproximadamente 1h30 en el viñedo acompañado por el viticultor, seguido de una degustación de 5 vinos-maridaje.

Cita los viernes por la tarde en verano a las 18h15 en el patio del château, equipados con calzado adecuado.

Vino y tabla a la venta para continuar la velada.

Benefíciese de tarifas preferentes para todos los pedidos de vino para llevar.

Das Schloss La Négly öffnet seine Pforten für Sie und bietet Ihnen ein einzigartiges Erlebnis.

Auch in diesem Jahr sind im Juli und August sieben Termine für Weinwanderungen geplant.

Diese Spaziergänge bieten Ihnen die Gelegenheit, uns zu treffen und das Weinbaugebiet La Clape, seine Rebsorten, seine Kalksteinböden und unser Know-how zu entdecken.

Jeder Spaziergang beginnt mit einer kleinen Wanderung von ca. 1,5 Stunden durch die Weinberge, die vom Winzer begleitet wird, gefolgt von einer Weinprobe mit 5 verschiedenen Weinsorten.

Wir treffen uns im Sommer jeden Freitagabend um 18.15 Uhr im Innenhof des Schlosses und tragen geeignetes Schuhwerk.

Weinverkauf und Brett, um den Abend fortzusetzen.

Bei Bestellungen von Wein zum Mitnehmen profitieren Sie von Vorzugspreisen.

Mise à jour le 2023-05-10 par A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi