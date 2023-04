ENS – DES TORTUES SUR NOS PLAGES ?, 10 juillet 2023, Fleury.

2 km / Facile

Rendez-vous devant le poste de secours n°1 de la plage de Saint-Pierre-la-Mer

De rares tortues marines osent s’aventurer sur nos plages. Aidez-les en apprenant à repérer les nids et devenez une sentinelle afin de les protéger !

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-07-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-10 12:00:00. .

Fleury 11560 Aude Occitanie



2 km / Easy

Meeting point in front of the first aid station of the beach of Saint-Pierre-la-Mer

Rare sea turtles dare to venture onto our beaches. Help them by learning how to spot the nests and become a sentinel to protect them!

Reservation required.

25 people max.

2 km / Fácil

Punto de encuentro frente al puesto de socorro de la playa de Saint-Pierre-la-Mer

Raras tortugas marinas se atreven a aventurarse en nuestras playas. Ayúdelas aprendiendo a detectar los nidos y conviértase en centinela para protegerlas

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

2 km / Leicht

Treffpunkt vor dem Rettungsposten Nr. 1 am Strand von Saint-Pierre-la-Mer

Seltene Meeresschildkröten wagen es, sich an unsere Strände zu wagen. Helfen Sie ihnen, indem Sie lernen, die Nester zu finden, und werden Sie ein Wächter, um sie zu schützen!

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

Mise à jour le 2023-03-29 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude