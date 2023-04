ENS – HÉ LA MER MONTE !, 4 juin 2023, Fleury.

2 km / Facile / + 10 ans

Rendez-vous à la plage de Saint-Pierre-la-Mer.

Le changement climatique mythe ou réalité ? La Clape, une île ? Et l’avenir de notre littoral ? Venez me retrouver sur la plage pour en discuter et comprendre les enjeux sur notre territoire ! Prévoir pique-nique.

Réservation obligatoire.

30 personnes max..

2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 13:00:00. .

Fleury 11560 Aude Occitanie



2 km / Easy / + 10 years old

Meet at the beach of Saint-Pierre-la-Mer.

Climate change, myth or reality? La Clape, an island? And the future of our coastline? Come and meet me on the beach to discuss and understand the stakes on our territory! Bring a picnic.

Reservation required.

30 people max.

2 km / Fácil / + 10 años

Encuentro en la playa de Saint-Pierre-la-Mer.

Cambio climático, ¿mito o realidad? ¿Es La Clape una isla? ¿Y el futuro de nuestro litoral? Ven a encontrarte conmigo en la playa para debatir y comprender lo que está en juego para nuestro territorio Traiga un picnic.

Reserva obligatoria.

30 personas máximo.

2 km / Leicht / + 10 Jahre

Treffpunkt am Strand von Saint-Pierre-la-Mer.

Klimawandel Mythos oder Realität? La Clape, eine Insel? Und die Zukunft unserer Küste? Treffen Sie mich am Strand, um darüber zu diskutieren und die Herausforderungen für unser Gebiet zu verstehen! Bitte Picknick mitbringen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 30 Personen.

Mise à jour le 2023-03-27 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude