Fleurs Noires Le 360 Paris Music Factory Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Découvrez une version contemporaine du tango par Les Fleurs Noires.

MACRO TANGO

Oubliez le tango classique pour en découvrir une version contemporaine proposée par l’ensemble de femmes Les Fleurs noires. Dans ces créations, la compositrice et pianiste argentine Andrea Marsili explore et propose de nouveaux timbres, de nouvelles possibilités d’expression et d’improvisation, ainsi que des procédés et matériaux provenant d’autres univers comme la musique expérimentale, le post-minimalisme, le jazz…

DISTRIBUTION :

Piano, composition et direction : Andrea Marsili

Violon solo :Anne Le Pape

Contrebasse : Anne Vauchelet

Bandonéons : Kristina Kuusisto, Ana Carolina Poenitz et Carmela Delgado

Violon : Solenne Bort et Andrea Pujado



Alto : Julia Macarez

Violoncelle : Verónica Votti

Artistes invités : Aureliano Marin, Minimo Garay et Tomas Gubitsch

Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/fleurs-noires-17-novembre/

Fleurs noires