Oubliez le tango classique pour en découvrir une version contemporaine écrite par la compositrice et pianiste argentine Andrea Marsili qui dirige l’ensemble de femmes Les Fleurs noires. Dans ces créations, Andrea Marsili explore et propose de nouveaux timbres, de nouvelles possibilités d’expression et d’improvisation, ainsi que des procédés et matériaux provenant d’autres univers comme la musique expérimentale, le post-minimaliste, le jazz… Tout en partant de ses propres racines tangueras. Pour interpréter ce répertoire original sur scène, les dix musiciennes des Fleurs noires jouent des pièces instrumentales autant que des titres chantés et récités, invitant les artistes Tomás Gubitsch (guitariste et compositeur) et Aureliano Marin (chant). Concerts -> Musiques du Monde La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

