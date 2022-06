Fleurs Jardin des Plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fleurs Jardin des Plantes, 15 juillet 2022, Nantes. 2022-07-15

Horaire : 13:00 13:45

Gratuit : oui tous publics Écrivain et jardinier, Marco Martella dirige la revue Jardins, publication qui explore le jardin sous un angle philosophique et poétique. Dans son dernier ouvrage, Fleurs (Actes Sud, 2021), il fait entendre au lecteur des conversations qu’il a eues avec d’autres jardiniers, mais aussi des poètes, des artistes, des écrivains, et fait vivre des personnages romanesques et leurs jardins avec lesquels ils nouent une relation existentielle. Pour cette lecture, il met en voix la dernière nouvelle du livre, celle autour du jardin sicilien de sa mère qu’il agrémentera d’anecdotes personnelles. Un moment délicieux où exhale le souvenir nostalgique de l’enfance. Marco Martella : lectureEn partenariat avec le Festival Atlantide, festival des littératures à Nantes. Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0251823770 https://www.auxheuresete.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Jardin des Plantes Adresse Rue Stanislas Baudry Ville Nantes Age maximum tous publics lieuville Jardin des Plantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Jardin des Plantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Fleurs Jardin des Plantes 2022-07-15 was last modified: by Fleurs Jardin des Plantes Jardin des Plantes 15 juillet 2022 Jardin des Plantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique