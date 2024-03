Fleurs, fruits et graines reproduction chez les végétaux Plaine d’Ansot-Maison des barthes Bayonne, samedi 22 juin 2024.

Fleurs, fruits et graines reproduction chez les végétaux Plaine d’Ansot-Maison des barthes Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Animation nature sur les végétaux pour comprendre le mode de reproduction sexuée des végétaux et ses étapes simplifiées ; apprendre la morphologie de la fleur (simplifiée) ; comprendre et différencier le rôle des fleurs, des fruits et des graines d’une plante ; apprendre les notions de pollinisation et de fécondation ; découvrir les différents pollinisateurs et comprendre l’importance de leur rôle dans la reproduction sexuée des plantes. Observation des fleurs, fruits et graines de certains végétaux en utilisant du matériel optique loupes ( dès 7 ans jusqu’à adultes ). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-22 11:30:00

Plaine d’Ansot-Maison des barthes Chemin de Halage de la Nive

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ansot.museum@bayonne.fr

