Fleurs et semis contre le racisme ! Association Vir’Volt Solidarités Jeunesses Ile de France, 23 mars 2022, La Ferté-Alais.

Association Vir’Volt Solidarités Jeunesses Ile de France, le mercredi 23 mars à 16:30

Les volontaires internationaux de Vir’ Volt animent un après-midi d’égalité et de respect, en associant la diversité et la richesse de la vie végétale à la sensibilisation contre les discriminations. L’après-midi propose un atelier sur la plantation, une animation sur la discrimination raciste et un quiz sur la flore de la Sablière de la Ferté Alais,qui suit une métaphore inspirée par la vie du monde végétal. L’objectif de l’animation intitulée “Break off the wall” est de sensibiliser à l’égalité, de surmonter les murs géographiques et d’abattre les murs physiques et idéologiques.

entrée libre

Mercredi 23 mars de 16h30 à 19h Vir’ Volt se prépare au printemps et vous invite à l’Open Yourte “Fleurs et semis contre le racisme !”

Association Vir’Volt Solidarités Jeunesses Ile de France 0 chemin de la sabliere 91590 Ferté Alais La Ferté-Alais Essonne



