Fleurs et plantes dans la mythologie Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Fleurs et plantes dans la mythologie Arles, 26 juin 2022, Arles. Fleurs et plantes dans la mythologie

Jardin Hortus Presqu’ile du Cirque-Romain Arles Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesPresqu’ile du Cirque-Romain Jardin Hortus

2022-06-26 – 2022-06-26

Presqu’ile du Cirque-Romain Jardin Hortus

Arles

Bouches-du-Rhône Arles Hortus, jardin d’inspiration romaine situé à quelques mètres du musée, nous parle de mythologie à travers des histoires d’arbres et de fleurs (visite en extérieur).



La visite est enrichie d’un livret-jeux. Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Christine Berthon, guide-conférencière. info.mdaa@departement13.fr +33 4 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/ Hortus, jardin d’inspiration romaine situé à quelques mètres du musée, nous parle de mythologie à travers des histoires d’arbres et de fleurs (visite en extérieur).



La visite est enrichie d’un livret-jeux. Presqu’ile du Cirque-Romain Jardin Hortus Arles

dernière mise à jour : 2022-06-20 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Other Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d'Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d'ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d'ArlesPresqu'ile du Cirque-Romain Jardin Hortus Ville Arles lieuville Presqu'ile du Cirque-Romain Jardin Hortus Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Fleurs et plantes dans la mythologie Arles 2022-06-26 was last modified: by Fleurs et plantes dans la mythologie Arles Arles 26 juin 2022 Jardin Hortus Presqu'ile du Cirque-Romain Arles Bouches-du-Rhône Office de Tourisme d'Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d'ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d'Arles

Arles Bouches-du-Rhône