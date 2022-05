Fleurs et Abeilles, une histoire d’amour… et de dépendance Bénouville Bénouville Catégories d’évènement: Bénouville

Bénouville Calvados Bénouville L’association Bénouville Environnement organise une conférence consacrée aux fleurs et aux abeilles à Bénouville. nFleurs et Abeilles, une histoire d’amour… et de dépendance. Conférence animée par nAmélie Pérennou. nLa soirée se terminera par un temps d’échange. L’association Bénouville Environnement organise une conférence consacrée aux fleurs et aux abeilles à Bénouville. Fleurs et Abeilles, une histoire d’amour… et de dépendance…. benouville.environnement.14@gmail.com L’association Bénouville Environnement organise une conférence consacrée aux fleurs et aux abeilles à Bénouville. nFleurs et Abeilles, une histoire d’amour… et de dépendance. Conférence animée par nAmélie Pérennou. nLa soirée se terminera par un temps d’échange. Salle Polyvalente Place de la libération Bénouville

