Fleurs en fête Pressagny-l’Orgueilleux, dimanche 14 avril 2024.

Fleurs en fête Pressagny-l’Orgueilleux Eure

A l’occasion de ses 40 ans, l’association « Pressagny En Fleurs » organise une journée festive autour du thème des fleurs, du jardin et de la nature…

Au programme balade, broc’jardin, vente de fleurs et végétaux, fanfare de Tourny, les jardiniers de l’Eure, food truck, animations pour les enfants sont prévus toute la journée le dimanche 14 avril, de 9h30 à 18h sur la place du village !

Informations et inscriptions auprès de Geneviève au 06 43 08 64 83.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Place du village

Pressagny-l’Orgueilleux 27510 Eure Normandie

L’événement Fleurs en fête Pressagny-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2024-03-27 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération