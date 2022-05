Fleurs en céramique Ancienne abbaye des prémontrés Pont-à-Mousson Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Ancienne abbaye des prémontrés, le dimanche 5 juin à 10:00

Cathy Iung Develotte, céramiste mussipontaine, invite les enfants de plus de 8 ans à plonger les mains dans la terre le temps d’un atelier à l’Abbaye. Durant 1h, les jeunes participants réaliseront des fleurs et des feuilles et feront l’apprentissage de la technique du modelage. Une fois séchées et cuites, les créations en céramique seront disponibles auprès de Cathy à l’atelier « Terre qui tourne » dans un délai de 2 à 3 semaines.

Réservation en ligne. Tarif : 18€

Cet atelier propose de découvrir le travail de l’argile et de réaliser de jolies fleurs qui resteront fleuries toute l’année ! Ancienne abbaye des prémontrés 9, rue Saint Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, Grand Est Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

