REL SOLI FLEURS DU MALT Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

REL SOLI Vendredi 24 novembre, 21h30 FLEURS DU MALT

En solo ou en quatuor, Rêl Soli est une chanteuse nantaise aux couleurs et aux mélanges hip-hop, neo- soul, soul, reggae. Elle chante, elle rap et change de langue en cours de route. Composé principalement en anglais, parsemé de français et de japonais, interprété avec une énergie solaire maximum, Rêl Soli propose un live éclectique, amenant le public à traverser multiples énergies et continents.

Rêl Soli est une chanteuse, musicienne, compositrice à Nantes. Sur scène, elle se produit en solo ou en live band, accompagnée par 3 musiciens. D’origine martiniquaise, elle a grandi au Japon, en Vendée et s’installe à Nantes, il y a 12 ans. Très jeune, elle étudie le piano, la guitare, le chant et la danse. Son métissage culturel renforce sa personnalité musicale et s’exprime à travers ses textes. Rêl Soli est une artiste engagée auprès de son public, elle s’investit dans des projets associatifs et sociaux. En musique, elle évolue dans plusieurs formations telles que Coco Shelra, Adam L’Ancien, Afrolab, Mouvement Zaza… En 2019, elle auto-produit son premier EP de 4 titres intitulé Microcosm. Elle imagine la création de son groupe qui formera la composition actuelle. En live, sont jouées des sonorités électro-acoustiques, rythmées, soul, neo-soul, jazz, reg-gae, hip hop.. En 2023, elle prépare un deuxième projet dont les morceaux que vous entendrez en live.

Facebook

Youtube

FLEURS DU MALT 15 bis allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/RelSoli.off »}, {« data »: {« author »: « Ru00eal Soli », « cache_age »: 86400, « description »: « Ru00eal Soli pru00e9sente ESCAPEnNOUVEAU SINGLE enregistru00e9 et mixu00e9 par ErzatenComposu00e9 par ErzatenMasterisu00e9 par Gru00e9goire Lucas nnMUSIQUE : nAuteure : Ru00eal Soli nCompositeur : Erzate nEnregistru00e9 et mixu00e9 par Erzate nnMasterisu00e9 par Gru00e9goire Lucas nnVIDu00c9O : nRu00e9alisation : Lau00ebtitia Lopez & Vladimir ChevaliernScu00e9nario : Lau00ebtitia Lopez & Ru00eal SolinCheffe Monteuse : Lau00ebtitia LopeznRenfort montage & gu00e9nu00e9rique : Maxime PereznEtalonnage : Ricardo Guinu00e9enHairstyle & Make Up Artists : Clu00e9mence Durand & Morgane GarlinnDu00e9cors : Lau00ebtition Lopez & Vladimir Chevalier nnRu00e9gie/Aide Lumiu00e8re :nCharline BrissietnThu00e9o Cru00e9no nFeyssan AbrahamnnFigurations nLouise Dumas, Charline Brissiet, Feyssan Abraham, Thu00e9o Cru00e9nonnRemerciements : Valentin, Mohamed, Auru00e9lie, Eileen, Liz, Bruno (B.I.B), Romaine, Vincent, Philippe & La Madre Pascale & La Baleine Mu00e9canique, L’u00e9quipe du Jeannette, La Kage, Cuisine Capillaire & La ville de Nantes (CLAP), La commune de RoscanvelnnnRu00e9seaux sociaux nInstagram https://www.instagram.com/rel.soli/?hl=fr nFacebook https://www.facebook.com/RelSoli.off », « type »: « video », « title »: « Ru00eal Soli – ESCAPE (prod by Erzate) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/GNZAxEGHGFg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=GNZAxEGHGFg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsDUXgnCVbY-Vs0gvMKTTbg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=GNZAxEGHGFg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-24T21:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

blues soul