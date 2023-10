COCODRI FLEURS DU MALT Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

Station Marécage

Suivant le fleuve qui brasse un limon musical, Cocodri s’en gave et transmet sur ses ondes ses chansons.

Ce fleuve témoin des rencontres entre les cultures, fait remonter les courants musicaux et couler l’encre de bien des récits.

Il coule dans les valses blues. Il sue le bayou Cajun. Il se gonfle de jazz. Il déborde d’enthousiasme rock. Il bruisse des vagues old time, bluegrass, folk et rap des villes et campagnes qu’il traverse.

En trio sur la berge, Cocodri, la station marécage, vous le donne à entendre.

FLEURS DU MALT 15 bis allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/cocodrimusic/about »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Share your videos with friends, family, and the world », « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

Rock blues jazz avec beatbox