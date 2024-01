Hank The Ripper – Dj set Fleurs du Malt (Les) Nantes, samedi 27 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 20:00 – 01:00

Gratuit : non

Hank c’est un : Rock Vinyles Selecter, depuis 1986.Et là ca va être ambiance Dirty Fuzzy But Electric Rock !

Fleurs du Malt (Les) Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/1046204139977345