Fleurs de Vigne Auxerre, 22 mai 2022, Auxerre.

Fleurs de Vigne Auxerre

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Auxerre Yonne

EUR 10e édition de Fleurs de Vigne Auxerre.

La dégustation grand format des vins de Chablis et du Grand Auxerrois sera de retour sur les quais à Auxerre le dimanche 22 mai 2022.

Fleurs de vigne investira les quais de l’Yonne pour une journée de découverte du vignoble de Chablis et du Grand Auxerrois, dans un lieu chargé d’histoire. Viticulteurs et négociants seront présents pour faire déguster leurs vins, issus de la dizaine d’appellations disponibles sur le territoire icaunais : Chablis, Bourgogne Chitry, Bourgogne Côtes d’Auxerre, Bourgogne Côte Saint-Jacques, Bourgogne Coulanges-la-Vineuse, Bourgogne Epineuil, Bourgogne Tonnerre, Crémant de Bourgogne, Irancy, Saint-Bris, Vézelay. L’occasion unique de faire découvrir leurs productions, mais aussi d’échanger avec le public, de partager leur savoir-faire et leur passion.

Des animations œnologiques et gastronomiques permettront au public de passer une journée 100 % épicurienne, aux couleurs du terroir icaunais.

Les confréries de la région viendront lancer cette belle journée : elles défileront au départ de l’Abbaye Saint-Germain, puis descendront sur les quais en passant par l’ancien quartier vigneron de la ville, avant les traditionnelles intronisations.

fleursdevigneauxerre@gmail.com +33 3 86 52 06 19 https://www.fleursdevigne.fr/

