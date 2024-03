Fleurs de lunes Le Blanc, dimanche 10 mars 2024.

Fleurs de lunes Le Blanc Indre

Dimanche

Depuis l’enfance jusqu’à la femme, voyage dans la poésie d’un corps….

« Fleurs de Lunes » est une pièce poétique sur la féminité et ses saisons, un récit initiatique sur le passage de la jeune fille à la femme.

Autour d’une œuvre textile et minérale, conte, chant et danse transforment le regard sur les cycles féminins en un émerveillement. Durée 50 min EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:30:00

fin : 2024-03-10

1 Rue Jean Giraudoux

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire accueil@cslb.fr

