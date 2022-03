Fleurs de Jazz : Dîner concert avec “Jazz Atout Swing” Luzy Luzy Catégories d’évènement: Luzy

Luzy Nièvre Luzy EUR 22 22 ,Jazz Atout Swing vous fera voyager dans un monde de swing sans frontières où cohabitent jazz, bop, soul, flamenco, blues… où Nat King Cole, Ray Charles, Louis Armstrong, Chick Corea, Nina Simone, Sting, Chico Buarque, Claude Nougaro, Paolo Conte… sont mis à l’honneur. Des compositions originales ajoutent une pointe d’humour à ce spectacle. Le travail du groupe met un accent particulier sur la performance vocale de la chanteuse, le rôle multiple du guitariste également arrangeur, le percussionniste venant pimenter et dynamiser ces moments magiques. Avec un invité de marque qui est certainement un des plus grands pianistes de jazz français.

** Frédérique CARMINATI : chant

** Jean-Claude POUYET : guitare

** Patrice GALAS : piano

