Fleurs de Jazz : Concert “La Contrebande” à Onlay Onlay, 21 mai 2022, Onlay.

Fleurs de Jazz : Concert “La Contrebande” à Onlay Onlay

2022-05-21 20:00:00 – 2022-05-21 22:00:00

Onlay Nièvre Onlay

EUR 5 10 Ce concert est organisé par “Fleurs de Jazz » en partenariat avec ADERE de Onlay.

La Contrebande est un quintet de swing manouche. Un groupe de copains, amateurs de jazz certes, mais aussi épicuriens Une clarinette et un sax, c’est André qui s’y colle avec brillo. Une basse électrique fretless, Jean Pierre le plus diplômé de tous dans cet art. Trois guitares, avec Clem Flavio et Alex, trois styles différents trois musiciens passionnés aux influences diverses et variées.

Notre objectif, vous apporter du fun, des frissons et un instant magique.

À bientôt avec la Contrebande pour une partie de swing…

André Fischmann : Clarinette et saxophone

Jean Pierre Coudert : Basse électrique fretless

Clément Karspzak : guitare électrique

Flavio Visca : guitare électrique

Alexandre Bain : guitare électrique

Pour plus d’infos : https://larochemillayjazzfestival.fr/

Réservation : En ligne sur https://larochemillayjazzfestival.fr/billetterie-2022 ou par téléphone : 06 19 12 25 06 ou 07 82 26 68 48

contact@larochemillayjazzfestival.fr

Ce concert est organisé par “Fleurs de Jazz » en partenariat avec ADERE de Onlay.

La Contrebande est un quintet de swing manouche. Un groupe de copains, amateurs de jazz certes, mais aussi épicuriens Une clarinette et un sax, c’est André qui s’y colle avec brillo. Une basse électrique fretless, Jean Pierre le plus diplômé de tous dans cet art. Trois guitares, avec Clem Flavio et Alex, trois styles différents trois musiciens passionnés aux influences diverses et variées.

Notre objectif, vous apporter du fun, des frissons et un instant magique.

À bientôt avec la Contrebande pour une partie de swing…

André Fischmann : Clarinette et saxophone

Jean Pierre Coudert : Basse électrique fretless

Clément Karspzak : guitare électrique

Flavio Visca : guitare électrique

Alexandre Bain : guitare électrique

Pour plus d’infos : https://larochemillayjazzfestival.fr/

Réservation : En ligne sur https://larochemillayjazzfestival.fr/billetterie-2022 ou par téléphone : 06 19 12 25 06 ou 07 82 26 68 48

Onlay

dernière mise à jour : 2022-03-21 par