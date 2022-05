Fleurithérapie, 24 juin 2022, .

Fleurithérapie

2022-06-24 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-24 18:30:00 18:30:00

Les soins de fleurithérapie vous permettent de renaître à votre jardin intérieur et retrouver l’harmonie corps-cœur-âme-esprit.

Lors des accompagnements en fleurithérapie, Valérie-Rose utilise les huiles essentielles, les hydrolats, élixirs et composés floraux ainsi que l’énergétique.

Valérie-Rose vous offre l’imposition des mains sur différentes parties du corps physique. Lors de la séance individuelle de rééquilibrage énergétique et de guidance intuitive, Valérie-Rose se relie aux êtres de lumière et à vos guides, permettant un échange direct par contact. Les énergies vont se placer là où il y en a besoin.

Les soins permettent la libération des entraves placées dans la structure énergétique. Les séances concernent tout l’être dans sa globalité, soutiennent, aident, rééquilibrent et permettent une meilleure qualité de vie.

Lors d’un rendez-vous privé, vous montez en fréquence et vous vivez l’expérience d’une relaxation profonde, une sensation intense de paix et de quiétude. Les ressentis sont variables selon les personnes et selon le degré d’éveil de la sensibilité spirituelle. Vous pouvez éprouver des émotions, des sensations, d’autres ne ressentent rien et tout va bien. Cela n’empêche pas le travail de se faire. Vous ressentez de nombreux bienfaits :

•Bien-être profond, joie de vivre, réduction des tensions physiques et psychologiques. Meilleure gestion du stress, mieux-être

•Libération graduelle de douleurs, de vieilles émotions, de peurs et blocages accumulés avec le temps et circonstances de l’existence.

•Meilleure présence à soi-même. Retour au calme, sérénité et paix intérieure. Clarté d’esprit •Régénération du corps et de l’esprit, allègement

•Renforcement des facultés naturelles d’auto-guérison dans sa globalité. Le système immunitaire est stimulé. Meilleur tonus

•Evolution du niveau de conscience avec ouvertures et développement de capacités extra-sensorielles. Eveil et expansion

Dates : Vendredi 6 mai et vendredi 24 juin.

3 créneaux/ jour à 10h30, 14h00 et 16h00/30

Tarif : 49€ la séance

Conseils : Il est conseillé d’arriver 5 minutes avant le début de la séance

Public : Adulte.

Sur RDV uniquement : Valérie Rose 06 34 22 28 56

Plus d’info : https://www.fleuritherapie.com/

