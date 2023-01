FLEURISSE’MANS Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Venez découvrir Fleurisse’Mans, un marché de fleurs, plantes, arbustes et massifs, mais aussi des poteries et céramiques dans le centre-ville du Mans.

Également, des conseils en végétalisation pourront vous être partagés par des fleuristes, pépiniéristes, horticulteurs, maraichers et artisans de tout le département, qui seront présents sur le marché tout la journée.

Le service propreté de Le Mans Métropole proposera des actions de sensibilisation et des informations sur le compostage et le tri.

Situé sur l’Esplanade des Jacobins

Le samedi 22 avril 2023.

