Lille parvis de la Mairie de quartier Lille, Nord Fleuris ton Faubourg parvis de la Mairie de quartier Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Fleuris ton Faubourg parvis de la Mairie de quartier, 19 septembre 2021, Lille. Fleuris ton Faubourg

parvis de la Mairie de quartier, le dimanche 19 septembre à 11:00

Comme chaque année, les habitants du quartier ont été nombreux à participer au concours “Fleuris ton Faubourg”. Les lauréats sont invités à récupérer leurs lots le dimanche 19 septembre sur le parvis de la mairie de quartier du Faubourg de Béthune à 11h.

gratuit

Remise des prix du concours “Fleuris ton Faubourg” parvis de la Mairie de quartier 17 avenue Verhaeren Lille Faubourg de Béthune Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu parvis de la Mairie de quartier Adresse 17 avenue Verhaeren Ville Lille lieuville parvis de la Mairie de quartier Lille