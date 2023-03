13ème édition: « Accueil à l’atelier » de Christine Bourcey à Fleurines Fleurines Fleurines Catégories d’Évènement: Fleurines

Oise Fleurines . Pour la 13ème fois, Christine Bourcey sculpture/peinture ouvre les portes de son atelier et invite Jean-François Pillon, sculpture, pour cette nouvelle exposition « Invitation au voyage ».

Les 6, 7, 8, 13 et 14 mai de 15h à 19h et sur rendez-vous en semaine. +33 6 24 82 20 62 https://www.christine-bourcey.com/ Fleurines

