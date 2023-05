Folia – de Mourad Merzouki & Le Concert de l’Hostel Dieu – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 12 mars 2023, Carquefou.

2023-03-12

Horaire : 16:30 17:40

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 36 € Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 26 € la place BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Danse et musique. Une rencontre virtuose entre musiques baroque et électro, danses hip-hop et tarentelles napolitaines, interprétées en live. Une Folie pour 12 danseurs, 6 musiciens et 1 soprano, comme un bouquet final afin de célébrer et clôturer 29 ans de spectacles au Théâtre de la Fleuriaye, avant sa fermeture pour réhabilitation.Fidèle à sa démarche artistique, le chorégraphe Mourad Merzouki emmène le hip-hop vers de nouveaux horizons pour une fusion inattendue avec les musiques baroques du XVIIe siècle. Dans ce spectacle hors normes, s’y entremêlent également danse contemporaine et classique, ou encore un derviche tourneur à la rotation hypnotique.Un enchantement sonore et visuel, par la force du nombre, des mouvements d’une infinie précision, la magie des lumières, des costumes majestueux, et le ballet aérien d’un ballon symbole de l’Univers…. Mourad Merzouki embarque artistes et spectateurs dans une spirale d’énergie irrésistible, tout en évoquant les remous d’un monde en péril, comme au bord du drame, que seule, peut-être, la folie créatrice de l’Homme pourrait sauver…Un grand moment de danse et de musique que l’on voudrait ne jamais voir s’achever. Direction artistique et chorégraphie : Mourad Merzouki assisté de Marjorie Hannoteaux Conception musicale : Franck- Emmanuel Comte – Le Concert de l’Hostel Dieu et Grégoire Durrande Durée : 1h10 Tout public, à partir de 8 ans

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr