Séance de cinéma »SACREES MOMIES » Fleurey-sur-Ouche

Fleurey-sur-Ouche

Séance de cinéma »SACREES MOMIES », 17 avril 2023, Fleurey-sur-Ouche

2023-04-17 14:30:00 – 2023-04-17 17:30:00 Fleurey-sur-Ouche

Côte-dOr . 3.5 3.5 EUR Film d’animation de Juan Jesùs Garcia Galocha, durée 1h39 à partir de 6 ans. Un très joli film à un rythme qui ne décélère pas ! L’histoire et le concept des momies qui vivent éternellement dans une cité secrète en même temps que nous est génial. Le Londres recréé est très très proche de la réalité et les graphismes de l’Égypte antique époustouflants ! Fleurey-sur-Ouche

Catégories d'Évènement: Côte-d'Or, Fleurey-sur-Ouche
Lieu Fleurey-sur-Ouche
Adresse Rue du Lavoir

Fleurey-sur-Ouche Côte-dOr