**FLEUR**: FLEUR. est le plus grand groupe de « birdcore » au monde. Un style de metal à la touche étrange qu’ils auront inventé et dont ils sont à l’heure actuelle les seuls représentants. Le groupe Aixois se veut dérangeant, perturbé, dénonciateur et est obsédé par les oiseaux dont ils en doutent l’existence. [https://www.facebook.com/FLEURLEGROUPE/](https://www.facebook.com/FLEURLEGROUPE/) Pour écouter: [https://album.link/y/PLNUFZVcBoiEjlcFIlatSejt9JXmgxgRrQ](https://album.link/y/PLNUFZVcBoiEjlcFIlatSejt9JXmgxgRrQ) **REIGAN DO**: Sur les flancs d’un vieux massif rhodanien, Reigan-Do crée sa musique. Organique, touchante, pénétrante, une musique sombre et intense, qui conte la fin d’une civilisation, les démons que chacun traîne, la tristesse d’une vie qui s’éteint. Le power trio crée une musique emprunte de sludge, de post-metal et de post- hardcore. Pour écouter: [https://www.youtube.com/channel/UCK3uTWGaF2ipYrb821fU-dQ](https://www.youtube.com/channel/UCK3uTWGaF2ipYrb821fU-dQ) **AURORE**: Aurore est un groupe de hardcore originaire de Marseille. Les influences varient entre Turnstile, Beartooth, Deez Nuts et Architect. Après un ep plus mélodique, Aurore revient très fort avec de nouveaux morceaux et de nouveaux membres. [https://www.facebook.com/auroreband/](https://www.facebook.com/auroreband/) Pour écouter : [https://youtu.be/-yLh_-6n2zo](https://youtu.be/-yLh_-6n2zo) ; [https://youtu.be/8Opv6VhT_cc](https://youtu.be/8Opv6VhT_cc) P.A.F 4€ + 1€ d’adhésion

La salle gueule 8 rue d'italie, 13006 Marseille



