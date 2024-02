FLEUR ET BLEUE + LAURA LOVERO + CYRÈNE La Dame de Canton Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 20h00 à 23h30

.Public adultes. payant prévente : 8 EUR

Découvrez trois artistes hautes en couleurs !!

Fleure Bleue :

fleur et bleue, c’est la naissance de la miel-pop.

Un genre doux et sucré, aux paroles romantiques et aux sonorités rétro éléctro.

Faire danser les foules sur des histoires d’amour, hésiter entre rires et larmes devant tant deguimauve : c’est ça un ‘’date’’ en concert avec fleur et bleue.

Sur scène, la romance démarre par leurs voix qui résonnent sur répondeur téléphonique. Puis le duo enchaîne chants et chorégraphies pop. Bleue lance les stems au SPD et ponctue les morceaux de break mélodiques. Fleur, à la guitare jongle entre cocotte électrique et solo des années 80.

Après plusieurs dates parisiennes notamment au point éphémère, iels ont sorti le single « En rêve »le13 octobre. L’EP « Tout ça » est prévu pour l’arrivée du printemps.

Laura Lovero :

Laura Lovero nous plonge dans une musique Pop Wavy, oscillant entre obscurité et lumière. Sa plume offre une poésie à la fois tendre et brute. Puisant son inspiration à la fois de morceauxmélancoliques aux envolées transcendantes à la Tame Impala, de refrains accrocheurs façon popfrançaise, ainsi que d’une musique plus ancrée dans la réalité, avec un franc-parler serapprochant durap. Le magazine Elle pour les coups de coeur du mois du juin, relate « La voix sensuelle et aériennede Laura chante le spleen de sa génération avec poésie et rage » . À travers ses chansons, Lauraévolue en dévoilant ses différentes facettes, alternant entre une puissance féminine, une aura plussombre, et une innocence teintée de fraîcheur et de rêve. Les synthétiseurs planants, les rythmes hip-hop et l’écriture poétique existentielle s’entremêlent pour créer la signature sonore distinctive

de Laura Lovero.

Cyrène :

Cyrène, c’est de la chanson pop envoûtante, délicatement sensuelle.

Très attachée aux mots et aux émotions, sur un mélange de sonorités organiques et synthétiques,ses textes en français retracent la quête de sa personne en tant que femme, celle qu’elle a été parle passé, celle qu’elle est aujourd’hui, et celle qu’elle aimerait être.

En live, Cyrène offre un spectacle qui met en avant son univers et plonge le spectateur dans unvoyage auditif et visuel immersif.

Après avoir sorti “Superficielle” le 16 novembre 2023, et “Tapis” le 2 février 2024, Cyrène nousdévoilera la totalité de son second EP “Métamorphoses” en mars 2024.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.damedecanton.com/event/fleur-et-bleue-laura-lovero-cyrene-2/ https://www.billetweb.fr/fleur-et-bleue-laura-lovero-cyrene

