Peindre et Sublimer la porcelaine : dessiner, peindre, donner une âme à des pièces en porcelaine. Fleur de Kaolin, 31 mars 2023, Saint-Germain-en-Laye. Peindre et Sublimer la porcelaine : dessiner, peindre, donner une âme à des pièces en porcelaine. 31 mars – 2 avril Fleur de Kaolin L’art de la peinture sur porcelaine doit se soumettre à des obligations techniques. Chaque pièce est décorée à la main à l’aide de pigments (ou des métaux précieux) ; ces pigments sont mélangés à un médium afin de créer une palette de couleurs. La porcelaine, une fois décorée, est cuite entre 700° et 950°c, en une ou plusieurs fois. Les décors sont ainsi fondus dans l’émail, ce qui les rend inaltérables. L’association de différentes approches techniques (traditionnelles, modernes et américaine) permet la création de pièces variées. Sublimer le quotidien, un thème pour les Journées Européennes des Métiers d’art qui illustre bien mon métier. La peinture sur porcelaine, un métier d’art qui permet de sublimer la porcelaine et de créer des pièces uniques, des créations sur-mesure … chaque pièce raconte une histoire.

Lors de ces JEMA, Fleur de Kaolin proposera :

– la présentation de l’atelier, des fours, du métier de ‘peintre sur porcelaine » (techniques, matériels, …) avec une explication des différentes pièces techniques exposées.

– des démonstrations de techniques de peinture sur porcelaine (classique avec des fleurs, ou des animaux sauvages, moderne avec des métaux précieux)

– un ATELIER de découverte OFFERT SUR RESERVATION pour ceux qui ont envie d’essayer avec la création d’un décor simple en 1h30 – ATELIER pour ADULTES et pour ENFANTS avec l’utilisation de stickers. Achat de la porcelaine sur place.

L’atelier sera ouvert le vendredi en fin de journée (17h-19h), le samedi (10h-19h) et dimanche de (10h-18h).

Accessible à tous Fleur de Kaolin 7 chemin de la planche ST GERMAIN EN LAYE Saint-Germain-en-Laye 78100

2023-03-31T17:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

