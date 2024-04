« Fleur d’avril » danse Cie Bela & Côme salle des fêtes Sore, vendredi 12 avril 2024.

Fleur d’avril est un voyage historique et poétique au coeur d’un épisode majeur de l’histoire du Portugal, la révolution des oeillets. Ce ne sont pas les détails de la journée révolutionnaire qui nous passionnent, ce sont les éléments constituant son contexte. Les artistes le racontent par la danse, le chant, la voix … et un brin de saudade.

Trois interprètes se retrouvent sur le plateau et témoignent de comment l’on peut lutter ou transformer notre manière de lutter et trouver, toujours, l’énergie de se mettre en mouvement. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 22:00:00

salle des fêtes place de la République

Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@sore.fr

