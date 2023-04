Dimanche au parc – Le membre fantôme de la Cie Bancale Parc du Château de Flers, 9 juillet 2023, Flers.

On s’est tous blessé des centaines de fois, de l’égratignure aux points de suture, de la petite torsion aux grosses entorses, du coton imbibé de mercurochrome à l’opération. Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour mais sont-ils pour autant inconscients?

Le Membre fantôme est né de l’envie de partager ces expériences de blessures, sans pathos et de voir au-delà des paillettes et des sourires. La cie dessine un spectacle sur la vie et les blessures des artistes de cirque.

2023-07-09 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-09 . .

Parc du Château de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



We have all been injured hundreds of times, from scratches to stitches, from small twists to big sprains, from absorbent cotton soaked in mercurochrome to surgery. All circus artists have been or will be injured one day, but are they still unaware of this?

The Phantom Member was born from the desire to share these experiences of injury, without pathos, and to see beyond the glitter and the smiles. The company designs a show about the life and wounds of circus artists

Todos nos hemos lesionado cientos de veces, desde arañazos hasta puntos de sutura, desde pequeñas torceduras hasta grandes esguinces, desde algodones empapados en mercurocromo hasta intervenciones quirúrgicas. Todos los artistas de circo se han lesionado o se lesionarán en algún momento, pero ¿lo ignoran?

El Miembro Fantasma nació del deseo de compartir estas experiencias de lesiones, sin patetismo, y de ver más allá del brillo y las sonrisas. La compañía diseña un espectáculo sobre la vida y las lesiones de los artistas de circo

Wir alle haben uns schon hunderte Male verletzt, vom Kratzer bis zur Naht, von der kleinen Verdrehung bis zur großen Verstauchung, vom mit Mercurochrom getränkten Wattebausch bis zur Operation. Jeder Zirkusartist hat sich schon einmal verletzt oder wird sich noch einmal verletzen, aber sind sie deshalb rücksichtslos?

Le Membre fantôme entstand aus dem Wunsch, diese Verletzungserfahrungen ohne Pathos zu teilen und hinter den Glitzer und das Lächeln zu blicken. Die Cie entwirft ein Stück über das Leben und die Verletzungen von Zirkusartisten

