Dimanche au parc – Atelier musique verte Parc du Château de Flers, 9 juillet 2023, Flers. Venez fabriquer des instruments végétaux avec le CPIE des Collines Normandes.

2023-07-09 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-09 15:30:00. .

Parc du Château de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



Come and make plant instruments with the CPIE des Collines Normandes Venga a fabricar instrumentos vegetales con el CPIE des Collines Normandes Kommen Sie und stellen Sie mit dem CPIE des Collines Normandes pflanzliche Instrumente her Mise à jour le 2023-04-10 par Flers agglo

