Gamin – Lalo – Festival Vibra’mômes Rue du Collège, 2 juin 2023, Flers.

Spectacle musical – à partir de 5 ans, durée : 50 mn

C’était quoi ta vie quand t’avais 8 ans ? C’est quoi ton rêve ?

Et ton rêve le plus fou ? Ça veut dire quoi rêver ? Comment on prend soin de ses rêves ? Sommes-nous libres de rêver ? Doit-on accomplir ses petits rêves pour avancer ? Faut-il réaliser tous ses rêves ou en garder pour continuer à rêver ?

Lalo a écouté tout le monde, les jeunes, les ados, les aînés…

Ensemble, ils ont écrit des histoires, des paroles, des textes. Et tout ça se retrouve en musique dans ce spectacle qui va nous faire voyager d’une chanson réaliste, remplie de moments de vie d’avant C’était comme ça à une chanson surréaliste au pouvoir de nous faire espérer un monde meilleur Imaginons Ensemble.

Dans Gamin, il y a cette notion d’histoires personnelles, de témoignages intimes qui résonnent avec l’histoire de chacun.

Un spectacle aussi chouette pour les enfants que pour les parents !

Mise en scène : Denis Athimon

Avec : Lalo Peron.

2023-06-02 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-02 19:30:00. .

Rue du Collège

Flers 61100 Orne Normandie



Musical show – from 5 years old, duration : 50 mn

What was your life when you were 8 years old? What is your dream?

And your wildest dream? What does it mean to dream? How do we take care of our dreams? Are we free to dream? Do we have to fulfill our little dreams to move forward? Do we have to realize all our dreams or keep some to keep dreaming?

Lalo listened to everyone, the young, the teenagers, the elders?

Together, they wrote stories, lyrics, texts. And all this is found in music in this show that will make us travel from a realistic song, filled with moments of life before C’était comme ça to a surrealist song with the power to make us hope for a better world Imaginons Ensemble.

In Gamin, there is this notion of personal stories, of intimate testimonies that resonate with the history of everyone.

A show as great for children as for parents!

Director: Denis Athimon

With : Lalo Peron

Espectáculo musical – a partir de 5 años, duración: 50 mn

¿Cómo era tu vida cuando tenías 8 años? ¿Cuál es tu sueño?

¿Y tu sueño más salvaje? ¿Qué significa soñar? ¿Cómo cuidamos nuestros sueños? ¿Somos libres para soñar? ¿Tenemos que cumplir nuestros pequeños sueños para avanzar? ¿Tenemos que cumplir todos nuestros sueños o quedarnos con algunos para seguir soñando?

Lalo escuchó a todos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los mayores?

Juntos, escribieron historias, letras y textos. Y todo esto se encuentra en la música de este espectáculo que nos llevará en un viaje desde una canción realista, llena de momentos de la vida antes de C’était comme ça hasta una canción surrealista con el poder de hacernos esperar un mundo mejor Imaginons Ensemble.

En Gamin, existe esta noción de historias personales, de testimonios íntimos que resuenan en la historia de cada uno.

¡Un espectáculo que es tan bueno para los niños como para los padres!

Dirección: Denis Athimon

Con : Lalo Peron

Musikalische Aufführung – ab 5 Jahren, Dauer: 50 Min

Wie war dein Leben, als du 8 Jahre alt warst? Was war dein Traum?

Und dein verrücktester Traum? Was bedeutet es zu träumen? Wie kümmern wir uns um unsere Träume? Sind wir frei zu träumen? Müssen wir unsere kleinen Träume erfüllen, um weiterzukommen? Sollte man alle seine Träume verwirklichen oder einige Träume behalten, um weiter zu träumen?

Lalo hat allen zugehört, den Jugendlichen, den Teenagern, den Älteren?

Gemeinsam haben sie Geschichten, Texte und Texte geschrieben. Und all das findet sich in der Musik dieser Show wieder, die uns von einem realistischen Lied voller Lebensmomente aus der Zeit vor C?était comme ça zu einem surrealistischen Lied führt, das uns auf eine bessere Welt hoffen lässt Imaginons Ensemble.

In Gamin gibt es diese Vorstellung von persönlichen Geschichten, von intimen Zeugnissen, die mit der Geschichte jedes Einzelnen in Resonanz stehen.

Eine Aufführung, die für Kinder und Eltern gleichermaßen geeignet ist!

Regie: Denis Athimon

Mit : Lalo Peron

