Fissa Papa – Compagnie Gipsy Pigs – Festival Vibra’mômes 2, rue Pierre Lemière, 31 mai 2023, Flers.

Fanfare, à partir de 5 ans, durée : 1h

Leur crédo musical : cumbias traditionnelles, tubes jazzy version ska, calypsos et rock caliente, reprises de chansons connues ou désuètes en versions festives : on nous cache tout (J. Dutronc) style Rage against the machine, Rum and Coca-Cola (Andrews Sisters), Ya Mustapha ou des airs classiques revisités version latino : Gnossienne n°1, Lettre à Elise et bien d’autres en préparation dans leur studio secret !

Un quatuor de rue pour un cocktail sonore jubilatoire qui délasse, déride et déchaîne les foules, transformant n’importe quel coin de rue en dancefloor survolté !

avec

Laurent Gruau est « Enrico Gracias » / trombone, guiro et chant lead.

Evrard Moreau est « Evrardo de la Vega » / guitare électrique

et chœurs. Thomas Sirou est « El Pomodore » / batterie à roulettes,

maracas et chœurs. Jérémy Lebrun est « Jean-Patrick Martin l’épatant

dit Jean-Pat’ l’épate » / Sousaphone, chœurs, bonds et traducteur

officiel d’Enrico Gracias.

Il pleut ? En cas d’intempéries pour les spectacles extérieurs, des solutions pourront être prévues, renseignements le jour des spectacles au 06 87 30 83 18 ou sur flers-agglo.fr.

2023-05-31 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-31 16:00:00. .

2, rue Pierre Lemière

Flers 61100 Orne Normandie



Fanfare, from 5 years old, duration : 1h

Their musical credo: traditional cumbias, jazzy hits in ska, calypso and rock caliente versions, covers of well-known or outdated songs in festive versions: On nous cache tout (J. Dutronc) Rage against the machine style, Rum and Coca-Cola (Andrews Sisters), Ya Mustapha or classic tunes revisited in a Latino version: Gnossienne n°1, Lettre à Elise and many more in preparation in their secret studio!

A street quartet for a jubilant sound cocktail that relaxes, relaxes and unleashes the crowds, transforming any street corner into an overexcited dancefloor!

with

Laurent Gruau is « Enrico Gracias » / trombone, guiro and lead vocals.

Evrard Moreau is « Evrardo de la Vega » / electric guitar

and vocals. Thomas Sirou is « El Pomodore » / drums on wheels,

maracas and vocals. Jérémy Lebrun is » Jean-Patrick Martin l?épatant

said Jean-Pat? l’épate » / Sousaphone, vocals, leaps and official translator

translator of Enrico Gracias.

Is it raining? In case of bad weather for outdoor shows, solutions can be provided, information on the day of the shows at 06 87 30 83 18 or on flers-agglo.fr

Fanfarria, a partir de 5 años, duración: 1 hora

Su credo musical: cumbias tradicionales, éxitos jazzy ska, calypsos y rock caliente, versiones de canciones conocidas o pasadas de moda en versiones festivas: On nous cache tout (J. Dutronc), estilo Rage against the machine, Rum and Coca-Cola (Andrews Sisters), Ya Mustapha o temas clásicos revisitados en versión latina: Gnossienne n°1, Lettre à Elise ¡y muchos más en preparación en su estudio secreto!

Un cuarteto callejero para un jubiloso cóctel de sonidos que relaja, distiende y desata a las multitudes, ¡transformando cualquier esquina en una pista de baile sobreexcitada!

con

Laurent Gruau es « Enrico Gracias » / trombón, guiro y voz principal.

Evrard Moreau es « Evrardo de la Vega » / guitarra eléctrica

y voz principal. Thomas Sirou es « El Pomodore » / batería con ruedas,

maracas y voz. Jérémy Lebrun es » Jean-Patrick Martin l’épatant

jean-Pat? l?épate » / Sousafón, voz, saltos y traductor oficial

traductor de Enrico Gracias.

¿Está lloviendo? En caso de mal tiempo para espectáculos al aire libre, se pueden proporcionar soluciones, información el día de los espectáculos al 06 87 30 83 18 o en flers-agglo.fr

Fanfare, ab 5 Jahren, Dauer: 1 Std

Ihr musikalisches Credo: traditionelle Cumbias, jazzige Ska-Hits, Calypsos und Caliente-Rock, Coverversionen bekannter oder veralteter Lieder in festlichen Versionen: On nous cache tout (J. Dutronc) im Stil von Rage against the machine, Rum and Coca-Cola (Andrews Sisters), Ya Mustapha oder klassische Melodien in einer Latinoversion: Gnossienne n°1, Lettre à Elise und viele andere, die in ihrem geheimen Studio vorbereitet werden!

Ein Straßenquartett für einen jubelnden Klangcocktail, der die Menschen entspannt, erheitert und entfesselt und jede Straßenecke in einen überdrehten Dancefloor verwandelt!

mit

Laurent Gruau ist « Enrico Gracias » / Posaune, Guiro und Leadgesang.

Evrard Moreau ist « Evrardo de la Vega » / E-Gitarre

und Chöre. Thomas Sirou ist « El Pomodore » / Schlagzeug mit Rädern,

maracas und Gesang. Jérémy Lebrun ist « Jean-Patrick Martin l’épatant » / « Jean-Patrick Martin der Erstaunliche »

dit Jean-Pat? l’épate » / Sousaphon, Gesang, Sprünge und Übersetzer von

offizieller Übersetzer von Enrico Gracias.

Es regnet? Bei schlechtem Wetter können für die Aufführungen im Freien Lösungen gefunden werden. Informationen am Tag der Aufführungen unter 06 87 30 83 18 oder flers-agglo.fr

