Festival Vibra’mômes – 11è édition Rue du Collège, 22 mai 2023, Flers.

Au menu : des concerts, des spectacles, des ateliers, pour petits et grands.

Mer 31/05 – 15h – Fissa Papa avec la Compagnie Gipsy Pigs à la Maison d’activités Emile-Halbout (extérieur)

Mer 31/05 à 17h – Smile avec la Compagnie Oco (Ciné-concert) au Centre Madeleine-Louainiter

Ven 02/06 à 18h30 – Gamin avec Lalo (spectacle musical) au Forum

Sam 03/06 à 9h30, 11h, 14h30 – La boite à musique avec la Compagnie des Gros Ours (spectacle musical immersif) à la Médiathèque

Sam 03/06 à 15h – Lady Do et M. Papa (concert) au Jardin du Château du Hazé

Sam 03/06 à 17h – L’ogre en papier avec Ben Herbert Larue au Forum

Dim 04/06 à 16h – Radio Citius Altius Fortius avec Merlot à l’extérieur de Capfl’O

Dim 04/06 à 17h – Akutuk Origins à Capfl’O

Programmation détaillées sur www.culture.orne.fr.

Vendredi 2023-05-22 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Rue du Collège

Flers 61100 Orne Normandie



On the menu: concerts, shows, workshops, for young and old.

Wed 31/05 – 3pm – Fissa Papa with the Gipsy Pigs Company at the Maison d’activités Emile-Halbout (outdoor)

Wed 31/05 – 5pm – Smile with the Oco Company (Cine-concert) at the Madeleine-Louainiter Center

Fri 02/06 at 6:30pm – Gamin avec Lalo (musical show) at the Forum

Sat 03/06 at 9:30am, 11am, 2:30pm – La boite à musique with the Compagnie des Gros Ours (immersive musical show) at the Médiathèque

Sat 03/06 at 3pm – Lady Do and Mr. Papa (concert) at the Garden of the Château du Hazé

Sat 03/06 at 5pm – The paper ogre with Ben Herbert Larue at the Forum

Sun 04/06 at 4pm – Radio Citius Altius Fortius with Merlot outside Capfl’O

Sun 04/06 at 5pm – Akutuk Origins at Capfl’O

Detailed programming on www.culture.orne.fr

En el menú: conciertos, espectáculos, talleres, para grandes y pequeños.

Miércoles 31/05 – 15.00 h – Fissa Papa con la compañía Gipsy Pigs en la Maison d’activités Emile-Halbout (al aire libre)

Mier 31/05 – 17.00 h – Smile con la compañía Oco (cine-concierto) en el Centre Madeleine-Louainiter

Vie 02/06 a las 18.30 h – Gamin avec Lalo (espectáculo musical) en el Forum

Sábado 03/06 a las 9.30 h, 11 h, 14.30 h – La boite à musique con la Compagnie des Gros Ours (espectáculo musical inmersivo) en la Médiathèque

Sábado 03/06 a las 15:00 h – Lady Do y Mr Papa (concierto) en el Jardin du Château du Hazé

Sábado 03/06 a las 17:00 h – El ogro de papel con Ben Herbert Larue en el Forum

Dom 04/06 a las 16.00 h – Radio Citius Altius Fortius con Merlot en el exterior de Capfl’O

Dom 04/06 a las 17.00 h – Akutuk Origins en Capfl’O

Programación detallada en www.culture.orne.fr

Auf dem Menü stehen Konzerte, Aufführungen und Workshops für Groß und Klein.

Mi 31/05 – 15h – Fissa Papa mit der Compagnie Gipsy Pigs im Maison d’activités Emile-Halbout (Außenbereich)

Mi 31/05 – 17h – Smile mit der Compagnie Oco (Kinokonzert) im Centre Madeleine-Louainiter

Fr 02/06 um 18:30 Uhr – Gamin avec Lalo (musikalische Aufführung) im Forum

Sa 03/06 um 9:30, 11h, 14:30 – Die Musikdose mit der Compagnie des Gros Ours (immersive Musikshow) in der Mediathek

Sa 03/06 um 15h – Lady Do und M. Papa (Konzert) im Jardin du Château du Hazé

Sa 03/06 um 17h – L’ogre en papier mit Ben Herbert Larue im Forum

So 04/06 um 16h – Radio Citius Altius Fortius mit Merlot im Außenbereich von Capfl’O

So 04/06 um 17h – Akutuk Origins in Capfl’O

Detaillierte Programmplanung unter www.culture.orne.fr

