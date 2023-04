Découverte de la biodiversité du parc urbain Flers Catégories d’Évènement: Flers

Orne . Le thème de cette visite est la découverte de la biodiversité du parc urbain de Flers.

Découverte des principales espèces ornithologiques et botaniques présentes dans le Parc de Flers. au cours d’une ballade commentée dans les allées du parc. (chaussures de marche, jumelles, recommandées pas indispensables).

Cette promenade sera animée par Yohann GUILLAUME.

