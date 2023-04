Conférence- « Allons, enfants… » une petite histoire d’hymnes 9 rue du Collège, 4 mai 2023, Flers.

Depuis le XIXe siècle, les hymnes accompagnent les protocoles de présentation d’un pays. Certains ont des paroles, d’autres ne sont que musicaux, certains sont issus de chants traditionnels, d’autres célèbrent un événement précis. Mais tous expriment la culture d’un groupe social qui se fédère autour de ces quelques notes. Cette conférence accessible à tous, nous emmènera à la rencontre de quelques hymnes dont les histoires sont parfois étonnantes..

2023-05-04 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-04 . .

9 rue du Collège Pôle culturel Jean-Chaudeurge

Flers 61100 Orne Normandie



Since the 19th century, anthems have accompanied the protocols of a country’s presentation. Some have lyrics, others are only musical, some are derived from traditional songs, others celebrate a specific event. But all of them express the culture of a social group that unites around these few notes. This conference, accessible to all, will take us to meet some hymns whose stories are sometimes surprising.

Desde el siglo XIX, los himnos acompañan los protocolos de presentación de un país. Algunos tienen letra, otros son sólo musicales, algunos derivan de canciones tradicionales, otros celebran un acontecimiento concreto. Pero todos expresan la cultura de un grupo social que se une en torno a estas pocas notas. Esta conferencia, accesible a todos, nos llevará a recorrer algunos himnos cuyas historias resultan a veces sorprendentes.

Seit dem 19. Jahrhundert begleiten Hymnen die Protokolle, mit denen sich ein Land vorstellt. Manche haben einen Text, andere sind nur musikalisch, manche stammen aus traditionellen Liedern, andere feiern ein bestimmtes Ereignis. Aber alle drücken die Kultur einer sozialen Gruppe aus, die sich um diese wenigen Noten versammelt. Dieser für alle zugängliche Vortrag wird uns zu einigen Hymnen führen, deren Geschichten manchmal erstaunlich sind.

Mise à jour le 2023-04-21 par Flers agglo