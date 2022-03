Flers contre les discriminations Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Flers Orne Débattre, échanger, lutter contre les préjugés…Différentes animations de Flers s’engagent contre les discriminations: CIDFF, ACAT Bocage, Régie des Quartiers, Ecole des Parents et des éducateurs, Conseil de citoyens de Flers, MJC de Flers ainsi que Flers Agglo. Expositions: Maisons d’activités Emile Halbout Petits-déjeuners du monde et animations:

22/03- Maisons d’activités Saint Michel

25/03- Maisons d’activités Emile Halbout Lecture de contes:

23/03 (10h30)- Pôle culturel Jean Chaudeurge Projection “Les voix du courage” et témoignages:

