Flers’ Art : un weekend dédié aux artistes du centre culturel et social Flers Sart Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Flers’ Art : un weekend dédié aux artistes du centre culturel et social Flers Sart Centre social Flers Sart, 8 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Flers’ Art : un weekend dédié aux artistes du centre culturel et social Flers Sart

le dimanche 8 mai à Centre social Flers Sart

**Dimanche 8 mai 2022, de 10h à 12h et de 14h à 18h, dans l’Estaminet du Centre Social (accès par rue de Babylone) – Entrée Gratuite** **Programme** * Exposition de peinture et de sculpture des adhérents du centre social * Atelier découverte et d’initiation à la peinture (aquarelle…) * Atelier créatif * Diffusion des courts métrages réalisés par les adhérents du Centres Social * Inauguration des bancs réalisés en mosaïque * Buvette sur place

Entrée libre

Dimanche 8 mai 2022, de 10h à 12h et de 14h à 18h, dans l’Estaminet du Centre Social (accès par rue de Babylone) Entrée Gratuite Centre social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T12:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre social Flers Sart Adresse Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Flers’ Art : un weekend dédié aux artistes du centre culturel et social Flers Sart Centre social Flers Sart 2022-05-08 was last modified: by Flers’ Art : un weekend dédié aux artistes du centre culturel et social Flers Sart Centre social Flers Sart Centre social Flers Sart 8 mai 2022 Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord