Comédie musicale-Nous n’irons pas à l’opéra Forum Flers, mardi 2 avril 2024.

Comédie musicale-Nous n’irons pas à l’opéra Forum Flers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:00:00

fin : 2024-04-02

Comédie musicale de Julien Joubert avec les écoles de Saint Clair de Halouze, de Ségrie Fontaine et Flers, les élèves de chorale, d’atelier spectacle du conservatoire et les élèves de comédie musicale du conservatoire pour les parties de soliste et de théâtre.

Forum 9 rue du Collège

Flers 61100 Orne Normandie



L’événement Comédie musicale-Nous n’irons pas à l’opéra Flers a été mis à jour le 2024-01-18 par Flers agglo