Concert- Ana Kap feat Betty Jardin Square Delaunay Flers, samedi 16 mars 2024.

Concert- Ana Kap feat Betty Jardin Square Delaunay Flers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Né au printemps 2009, ce trio caennais atypique et imaginatif, Ana Kap, se situe dans une veine jazz teintée de couleurs balkaniques. Jean Michel Trotoux (accordéon), Manuel Decocq (violon), et Pierre Millet (cornet long, bugle, jouets, platine vynil) nous proposent une musique aussi sensible que joyeuse, qui laisse une large place à l’improvisation. Ana Kap, c’est Nino Rota qui prend un café sur les bords de Marne, une cave de jazz enfumée…Bien connue des Domfrontais, la chanteuse Betty Jardin sera l’invitée spéciale de ce trio, pour notre plus grand plaisir.

Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier

Flers 61100 Orne Normandie



L’événement Concert- Ana Kap feat Betty Jardin Flers a été mis à jour le 2024-01-18 par Flers agglo