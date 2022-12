FLEMME DE NOËL – REPAS GOURMAND POUR VOS FÊTES Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

FLEMME DE NOËL – REPAS GOURMAND POUR VOS FÊTES Guérande, 15 décembre 2022, Guérande

Loire-Atlantique Pour tous ceux qui ont la flemme de cuisiner à Noël, laissez faire nos chefs du restaurant bon qui vous propose un repas de fête de saison et gourmand.

Venez récupérer votre repas le vendredi après-midi.

A commander avant le 18 décembre. rm.hbg@leshameauxbio.fr +33 2 52 59 70 21 https://leshameauxbio.fr/restaurants-bio/resto-bio-guerande/ Guérande

