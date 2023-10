YEP! FLEMING’S Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

YEP! Vendredi 24 novembre, 19h30 FLEMING’S

Yep! est un duo composé d’une chanteuse et d’un guitariste-chanteur, créé en 2017.

Yep! c’est un voyage musical aux multiples couleurs, une musique d’écoute mais pas que…

Yep! c’est avant tout deux amis, Yaeell et Pierrick, qui avaient envie de travailler ensemble.

FLEMING'S 22 rue des Carmes, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

folk